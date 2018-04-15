По меньшей мере, 550 дорожно-транспортных происшествий произошло из-за непогоды, в частности, снегопадов, дождей и града, в районе Торонто в Канаде. Об этом сообщает CBC .

В связи с гололедом представители дорожной полиции призвали местных жителей не выезжать из дома без крайней необходимости. Около 80 грузовиков посыпают дороги смесью на улицах города.

Более 220 самолетов не смогли вылететь, а еще примерно столько же - не приземлились. Также мощные порывы ветра, которые достигают 80 километров в час, добавляют сложности. В Торонто приблизительно 6 тысяч жителей остались без электроснабжения после обрыва проводов.

Кроме того, четыре университета отменили занятия и перенесли экзамены, чтобы студенты не травмировались по дороге к учебным заведениям.

Как сообщал svodka.net ранее, в российском Подмосковье автобус, в котором находились 40 детей, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109.

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