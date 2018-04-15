В советское время и сейчас Кремль умел провоцировать "припадки мании величия и бред превосходства над всем миром" для консолидации населения вокруг власти, отметил российский социолог Игорь Эйдман. Эйдман: Путинская пропаганда опирается на мощную советскую традицию Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Советским людям внушали, что они живут в самой великой и передовой стране, а США – главный соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали, что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут намного лучше. Эта ошибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности, компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом превосходства над всем миром", – написал он.По словам социолога, и тогда и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки, используя их для консолидации населения вокруг власти."Одна из причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается на эту мощную советскую традицию. Что бы не случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная психотропная смесь, избавляет от комплексов и выводит из депрессии", – заявил Эйдман.Он описал алгоритм действий властей на примере Сирии и президента США Дональда Трампа."У нас теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим... Ой, он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да и сама бомбежка неудачная, даже не убили никакого... В общем, мы все равно победили". Все это уже было в советском прошлом", – отметил Эйдман. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1827640780632226&id=100001589654713 В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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