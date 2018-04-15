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Эйдман об РФ: Что бы ни случилось, власть объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически меняя показания по ходу пьесы
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15.04.2018 15:27
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В советское время и сейчас Кремль умел провоцировать "припадки
мании величия и бред превосходства над всем миром" для консолидации
населения вокруг власти, отметил российский социолог Игорь Эйдман.
Эйдман: Путинская пропаганда опирается на мощную советскую традицию
Фото: Игорь Эйдман / Facebook "Советским людям внушали, что они
живут в самой великой и передовой стране, а США – главный
соперник и враг, но мы все равно круче. Вырастая, жители СССР
сталкивались с убогостью и идиотизмом российского быта и узнавали,
что в других странах (и, что самое обидное, в США) люди живут
намного лучше. Эта ошибка вызывала когнитивный диссонанс: если мы
такие великие, почему мы так убого живем. Отсюда болезненное
раздвоение сознания, глубокий комплекс неполноценности,
компенсируемый периодическими припадками мании величия и бредом
превосходства над всем миром", – написал он.По словам
социолога, и тогда и сейчас Кремль умел провоцировать эти припадки,
используя их для консолидации населения вокруг власти."Одна из
причин эффективности путинской пропаганды в том, что она опирается
на эту мощную советскую традицию. Что бы не случилось, власть
объявляет о своей очередной блистательной победе, периодически
меняя показания прямо по ходу пьесы. Население, немного
поколебавшись, верит новой лжи. Ведь она, как чудодейственная
психотропная смесь, избавляет от комплексов и выводит из
депрессии", – заявил Эйдман.Он описал алгоритм действий
властей на примере Сирии и президента США Дональда Трампа."У нас
теперь есть ракетное сверхоружие. Американцы в панике, они нас
боятся. Трамп не посмеет бомбить Сирию, иначе мы ему вдарим... Ой,
он кажется все-таки бомбит. Но это не наша зона ответственности, да
и сама бомбежка неудачная, даже не убили никакого... В общем, мы
все равно победили". Все это уже было в советском прошлом", –
отметил Эйдман.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1827640780632226&id=100001589654713
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли
удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом
на применение химического оружия в городе Думе в
Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100
человек.Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные
силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не
обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Посол России в
Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за
собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в
Сирии. Однако российские подразделения ПВО в Сирии в отражении
атаки США и их союзников не участвовали.
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