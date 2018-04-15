Дети сирийского президента отдыхали в лагере "Артек"

"Во время нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили" Артек ", - заявил координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, сообщает" Интерфакс-Украина ".

Кроме того, Асад рассказал, что его дети интересуются строительством Крымского моста и следят, как идет строительство, а также его дети стали интересоваться политикой.

Отметим, что после оккупации Крыма имущество лагеря "Артек" было незаконно конфискованное оккупационными властями. Руководство лагеря согласилось перенести лагерь на территорию материковой Украины. "Артек" принимал детей в Карпатах и ​​Пуще-Водице под Киевом.

Напомним, Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные производства против 186 иностранцев за нарушение порядка посещения аннексированного полуострова.