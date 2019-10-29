Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"29 октября облачно с прояснениями. В центральных, восточных, южных областях и на Прикарпатье кое-где небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

В южных областях ночью и утром туман. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на востоке и юге страны 4-9°; днем 5-10°, в южной части 11-16°.

В следующие два дня, 30-31 октября, сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, лишь ночью 30 октября в южной части, восточных, Днепропетровской областях и на Прикарпатье кое-где небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

Температура ночью 30 октября от 3° тепла до 2° мороза, 31 октября 1-6° мороза; днем 2-7° тепла (30 октября в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 7-12°).

В течение 1-2 ноября в Украине без осадков, лишь днем 2 ноября на Закарпатье и Прикарпатье кое-где небольшой дождь.

Температура ночью 0-6° мороза, на крайнем юге страны, 2 ноября и в западной части от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 11° тепла.

В Киеве и Киевской области 29 октября облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем 7-9°; по области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Без осадков ожидается в Киеве и 30-31 октября. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 30 октября от 3° тепла до 2° мороза, 31 октября 1-6° мороза; днем 2-7° тепла.

Также синоптики обещают сухую погоду в столице 1-2 ноября. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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