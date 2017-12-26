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Лавров и Тиллерсон обсудили Украину
26.12.2017 23:55
Лавров и Тиллерсон обсудили Украину
Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили конфликт в Украине.
Лавров и Тиллерсон обсудили Украину Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

Об этом сообщает во вторник МИД РФ.

"Подтверждено важность дальнейшего привлечения двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщает МИД РФ.

При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон договорились активизировать разговор по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности и оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.

Отметим, обмен пленными на Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.

 

  • Мы готовы обменять 306 пленных на 74 украинца, - Геращенко
  • Обмен пленными состоится 27 декабря, - Захарченко
  • Осужденные за сепаратизм журналисты отказались от обмена

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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