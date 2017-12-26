|Лавров и Тиллерсон обсудили Украину
|26.12.2017 23:55
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Стороны обсудили ситуацию вокруг конфликта в УкраинеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обсудили конфликт в Украине.
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters
Об этом сообщает во вторник МИД РФ.
"Подтверждено важность дальнейшего привлечения двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщает МИД РФ.
При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон договорились активизировать разговор по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности и оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.
Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.
Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.
В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.
Отметим, обмен пленными на Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.