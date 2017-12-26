Об этом сообщает во вторник МИД РФ .

"Подтверждено важность дальнейшего привлечения двустороннего канала консультаций в дополнение к работе Контактной группы и "нормандского формата", - сообщает МИД РФ.

При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон договорились активизировать разговор по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности и оставаться в тесном контакте, говорится в сообщении.

Напомним, главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников , которых планируют обменять 27 декабря.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.