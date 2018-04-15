Профессия актера обязывает постоянно перевоплощаться в разные образы, а иногда и менять пол ради роли с помощью париков и грима, пишет со ссылкой на .

Предлагаем немножко пофантазировать и превратить известных мужчин в женщин. Как выглядели бы знаменитые альфа-самцы, которые покорили миллионы сердец, если бы были женщинами. Что из этого получилось смотрите в нашей подборке!

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