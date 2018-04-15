|Как выглядели бы голливудские мачо, если бы были женщинами
|15.04.2018 15:30
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Профессия актера обязывает постоянно перевоплощаться в разные образы, а иногда и менять пол ради роли с помощью париков и грима, пишет со ссылкой на .
Предлагаем немножко пофантазировать и превратить известных мужчин в женщин. Как выглядели бы знаменитые альфа-самцы, которые покорили миллионы сердец, если бы были женщинами. Что из этого получилось смотрите в нашей подборке!
Это поднимет вам настроение!
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