Между военными Афганистана и Пакистана произошел вооруженный конфликт.

На границе Афганистана и Пакистана военные устроили перестрелку, информирует svodka.net.

В ходе столкновения погибли по меньшей мере пять человек – трое пакистанских военных, один афганский и один локальный житель. Местные жители встали на сторону афганских военных.Об этом сообщает 1TV со ссылкой на власти афганской провинции Хост.

В ходе столкновения погибли по меньшей мере пять человек – трое пакистанских военных, один афганский и один локальный житель.

Перестрелка на линии Дюранда на границы Пакистана с Афганистаном вспыхнула в 8.00 в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост.

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Местные жители встали на сторону афганских военных, в зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыто несколько школ.

Ранее при авиаударе в Афганистане погибли около 60 человек.

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