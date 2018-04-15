|Завтра в Украине ожидается до 25 градусов тепла
|15.04.2018 15:35
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В понедельник в Украине ожидается днем 20-25 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook, передает
"16 апреля в Украине без осадков, температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в горных районах и на побережье морей 11-16°; только в восточной части небольшой дождь, температура ночью 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы и кое-где и в воздухе заморозки 0-4°, днем 14-19° тепла", - говорится в сообщении.
Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве в понедельник без осадков. Температура ночью 10-12° тепла, днем 22-24°.
Как сообщал на реках Украины ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
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