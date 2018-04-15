В Одесской области в результате столкновения легкового автомобиля с отбойником погиб ребенок, трое взрослых получили травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает

"Сегодня около девяти часов утра возле с.Старые Маяки на киевской трассе автомобиль Renault Logan под управлением женщины-водителя столкнулся с металлической оградой (отбойником). В результате аварии один из пассажиров транспортного средства - мальчик, 2007 г.р., - погиб. Еще трое (женщина и двое мужчин) - получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Сама водитель от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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