|Стильна матуся: Джамала продемонструвала фігуру після пологів (ФОТО)
|15.04.2018 15:49
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Вже сьогодні ввечері відбудеться перший прямий ефір шоу "Голос країни", якого шанувальники очікують з нетерпінням не лише заради того, щоб дізнатися, хто буде переможцем, але й щоб побачити Джамалу - для новоспеченої матусі це буде перший публічний вихід.
Зірка вже поділилася фото у своєму Інстаграмі: на світлинах Джамала позує у голубій сукні, демонструючи чудову фігуру. Важко повірити, що три тижні тому зірка вперше стала мамою!
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