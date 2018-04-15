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Стильна матуся: Джамала продемонструвала фігуру після пологів (ФОТО)
15.04.2018 15:49
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Вже сьогодні ввечері відбудеться перший прямий ефір шоу "Голос країни", якого шанувальники очікують з нетерпінням не лише заради того, щоб дізнатися, хто буде переможцем, але й щоб побачити Джамалу - для новоспеченої матусі це буде перший публічний вихід.

Зірка вже поділилася фото у своєму Інстаграмі: на світлинах Джамала позує у голубій сукні, демонструючи чудову фігуру. Важко повірити, що три тижні тому зірка вперше стала мамою!

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 15 Кві 2018 р. о 6:21 PDT


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