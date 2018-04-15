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В Китае экстренно посадили самолет: мужчина напал на бортпроводника с шариковой ручкой
15.04.2018 15:59
Один из пассажиров лайнера в Китае пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, о пострадавших в результате инцидента не сообщается. Самолет совершал рейс из Чанша в Пекин Фото: EPA (архив) Самолет совершал рейс из Чанша в Пекин. Один из пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, отмечает телеканал.Все пассажиры, кроме подозреваемого  в нападении, покинули самолет. Полиция выясняет подробности инцидента, о пострадавших не сообщается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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