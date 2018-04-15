Один из пассажиров лайнера в Китае пытался ранить бортпроводника
шариковой ручкой во время полета, о пострадавших в результате
инцидента не сообщается. Самолет совершал рейс из Чанша в Пекин
Фото: EPA (архив) Самолет совершал рейс из Чанша в Пекин. Один из
пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время
полета, отмечает телеканал.Все пассажиры, кроме
подозреваемого в нападении, покинули самолет. Полиция
выясняет подробности инцидента, о пострадавших не сообщается.
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