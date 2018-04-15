В ходе встречи с российской делегацией президент Сирии Башар Асад заявил, что в 2017 году его дети отдыхали в лагере "Артек", расположенном в аннексированном Российской Федерацией Крыму. Об этом сообщил координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает Интерфакс-Украина .

"Во время нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили" Артек ", - сказал он.

Помимо этого, Саблин добавил, что сирийский президент поведал о том, что его дети интересуются строительством Крымского моста, следят за его возведением. Также его дети начали интересоваться политикой.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассматривает точечный ракетный удар по Сирии Соединенными Штатами Америки и ее союзниками как вынужденный, однако, оправданный шаг.

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