С 30 апреля сервис Opera VPN для iOS и Android, который помогает обходить блокировки в сети Интернет, прекратит свою работу.

Сервис прекратит свою работу с 30 апреля. Об этом говорится в официальном заявлении, информирует svodka.net.

Его создатели предложили пользователям перейти на другой, платный сервис SurfEasy и получить подписку на год с 80-процентной скидкой.

Владельцы премиальных аккаунтов Opera VPN смогут получить годовую подписку бесплатно.

Отметим, VPN — это виртуальная частная сеть, позволяющая обеспечить одно или несколько сетевых соединений.

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Такие соединения работают поверх других сетей, например, интернета. С помощью VPN можно обходить блокировки сайтов.

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