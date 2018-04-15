Если в связи с падением своего военно-технологического веса США не
договориться с Россией сейчас, с Вашингтоном будут вести "другой
разговор", отметил представитель министерства иностранных дел РФ
Владимир Ермаков. В МИД РФ считают, что Вашингтону лучше
договориться с Москвой Фото: Совет Федерации / Facebook По мнению
дипломата, в связи с этим Соединенным Штатам Америки "рано или
поздно" придется договариваться с Россией. Он считает, что это
лучше сделать "рано, а не поздно".Ермаков не исключил, что "через
какой-то серьезный промежуток времени" с Вашингтоном "можно будет
вести другой разговор".
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