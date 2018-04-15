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В МИД РФ заявили о "неизменно падающем" военно-технологическом весе США
15.04.2018 16:07
Если в связи с падением своего военно-технологического веса США не договориться с Россией сейчас, с Вашингтоном будут вести "другой разговор", отметил представитель министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков. В МИД РФ считают, что Вашингтону лучше договориться с Москвой Фото: Совет Федерации / Facebook По мнению дипломата, в связи с этим Соединенным Штатам Америки "рано или поздно" придется договариваться с Россией. Он считает, что это лучше сделать "рано, а не поздно".Ермаков не исключил, что "через какой-то серьезный промежуток времени" с Вашингтоном "можно будет вести другой разговор".

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