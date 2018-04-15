В случае утечки важной информации, работникам Apple грозит потенциальная судебное дело и уголовная ответственность

В случае утечки важной информации, работникам Apple грозит потенциальная судебное дело и уголовная ответственность, - сообщает Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что это один из самых агрессивных шагов крупнейшей в мире технологической компании по контролю информации.

В меморандуме также говорится, что в прошлом году Apple "поймала на сливе" 29 работников, освободив их. Кроме того, 12 из них были арестованы.

"Эти люди не только теряют работу, но и могут столкнуться с трудностями при поиске работы в других местах", - добавила Apple.

Утечка информации о новом продукте "может негативно повлиять на продажи существующих моделей, дать соперникам больше времени для начала конкурентной реагирования", выразили возмущение в Apple.

Напомним, 21 декабря Apple призналась TechCrunch, умышленно занижает скорость работы старых айфонов (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE) ради продления срока их работы. Для того, чтобы минимизировать риски, разработчики в каждом обновлении снижают скорость работы старых айфонов, чтобы их аккумуляторы выдерживали нарастающую нагрузку от новых приложений.

Впоследствии Apple публично извинилась перед своими потребителями замедление работы старых моделей iPhone.