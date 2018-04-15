Пользователей интернета возмутили фотографии очередной пропагандистской акции, которая состоялась в Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым).

Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в , передает

"Так апрель же. Да что ж такое... По Керчи прошел "Бессмертный полк", - говорится в описании фото.

По данным местных СМИ, учащиеся судомеханического техникума и морского государственного технологического университета пронесли по центральной улице города 147 табличек с изображениями солдат, матросов и офицеров, освобождавших Керчь.

Стоит отметить, что снимки активно комментируют в сети.

"Это они репетируют", "По улицам дедов носили", - пишут в интернете.

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