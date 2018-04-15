|По улицам дедов носили: в Крыму провели пропагандистскую акцию
|15.04.2018 16:08
|
Пользователей интернета возмутили фотографии очередной пропагандистской акции, которая состоялась в Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым).
Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday&Крым" в , передает
"Так апрель же. Да что ж такое... По Керчи прошел "Бессмертный полк", - говорится в описании фото.
По данным местных СМИ, учащиеся судомеханического техникума и морского государственного технологического университета пронесли по центральной улице города 147 табличек с изображениями солдат, матросов и офицеров, освобождавших Керчь.
Стоит отметить, что снимки активно комментируют в сети.
"Это они репетируют", "По улицам дедов носили", - пишут в интернете.
Поделитесь статьей с друзьями