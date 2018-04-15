Украинец Станислав Клих заявил, что до ареста в России "довольно лояльно" относился к руководству РФ, однако его представления поменялись. Клих получил в России 20 лет лишения свободы Фото: Anton Naumlyuk / Facebook "Я не являлся и не являюсь активистом "Правого сектора". В 2004–2014 годах, то есть, до ареста в городе Орел, я был членом Партии регионов, о чем свидетельствует, надеюсь, сохранившийся партийный билет в городе Киеве, и развивал структуры ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах, занимался организацией работы партийных штабов и избирательных комиссий. Поэтому прошу не считать меня в этой связи политзаключенным – в момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних представлениях", – написал Клих.По его словам, в отличие от Николая Карпюка, его "не выманивали на переговоры с администрацией РФ". "Границу я проехал без происшествий и был арестован на следующий день в городе Орел, куда был приглашен Симоновой-Скобелевой Викторией Геннадьевной, с которой я ранее, еще до событий на Майдане, познакомился в Крыму. Поэтому в связи с этим прошу Вас… писать обо мне в дальнейшем: "Станислав Клих, секс-турист из Киева". Общеизвестный факт из крымской жизни – русские женщины более доступны, чем украинские", – добавил украинец.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 годам и 22,5 и лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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