|
Клих: Я был членом Партии регионов. Прошу не считать меня политзаключенным. В момент въезда в РФ я лояльно относился к руководству России
|
15.04.2018 16:14
|
Украинец Станислав Клих заявил, что до ареста в России "довольно
лояльно" относился к руководству РФ, однако его представления
поменялись. Клих получил в России 20 лет лишения свободы Фото:
Anton Naumlyuk / Facebook "Я не являлся и не являюсь активистом
"Правого сектора". В 2004–2014 годах, то есть, до ареста в городе
Орел, я был членом Партии регионов, о чем свидетельствует, надеюсь,
сохранившийся партийный билет в городе Киеве, и развивал структуры
ПР в Киеве, в частности, в Днепровском и Оболонском районах,
занимался организацией работы партийных штабов и избирательных
комиссий. Поэтому прошу не считать меня в этой связи
политзаключенным – в момент въезда в РФ я довольно лояльно
(аполитично) относился к руководству Российской Федерации и
российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних
представлениях", – написал Клих.По его словам, в отличие от
Николая Карпюка, его "не выманивали на переговоры с администрацией
РФ". "Границу я проехал без происшествий и был арестован на
следующий день в городе Орел, куда был приглашен
Симоновой-Скобелевой Викторией Геннадьевной, с которой я ранее, еще
до событий на Майдане, познакомился в Крыму. Поэтому в связи с этим
прошу Вас… писать обо мне в дальнейшем: "Станислав Клих,
секс-турист из Киева". Общеизвестный факт из крымской жизни –
русские женщины более доступны, чем украинские", – добавил
украинец.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев
Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой
чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к
20 годам и 22,5 и лишения свободы соответственно.В обвинительном
заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг",
сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный
Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в
отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10
раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их
словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых
действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине
Клиха и Карпюка.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира