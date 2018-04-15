Посол США в РФ направил российской стороне соответствующее письмо

На днях посол США Джон Хантсман направил соответствующее письмо в Министерство иностранных дел РФ. В письме говорится, что власти США готовят новые санкции против России, - сообщает российская газета "Коммерсантъ", информирует Общественное.

"На этот раз просто" за поддержку "сирийского президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп часто называл Башара Асада" животным ", виновным в организации химических атак в отношении собственного населения", - сообщает газета. В связи с этим отмечается, что в первой части письма "говорится о мотивации силовой операции, проведенной по Сирии американцами и их союзниками". "По мнению США, сирийские власти должна в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное общество обязано принять меры, чтобы остановить Башара Асада", - сообщает издание.

"Во второй же части своего послания Джон Хантсман информирует Москву, что Вашингтон намерен ввести в отношении него новые санкции. На этот раз -" за поддержку сирийского режима ", - пишет газета.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары в Сирии военному объекту близко города Хомс в ответ на информацию о применении президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.