Украинская художественная гимнастка Влада Никольченко завоевала серебряную медаль в финальных соревнованиях с булавами на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро, передает со ссылкой на официальный сайт турнира.

Украинская гимнастка получила за выступление с булавами 18,45 балла и заняла второе место на пьедестале. Золото завоевала израильская спортсменка Линой Ашрам (19,35). Бронза - у болгарки Катрин Тасевой (18,25).

Титулованные российские гимнастки Дина и Арина Аверина заняли лишь четвертое и пятое место соответственно.

Отметим, украинка Никольченко на Кубке мира в Пезаро заняла в многоборье 13-е место и квалифицировалась в два финала из четырех - с мячом и булавами. В финальных упражнениях с мячом гимнастка заняла последнее, восьмое место с оценкой 16,0.

Как сообщал украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-При во Франции.

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