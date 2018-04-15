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Тема пожара в Кемерово исчезла из информационного поля, однако
выясняются "самые невероятные вещи", заявила российский публицист
Юлия Латынина. Во время пожара в Кемерово погибло 64 человека Фото:
ЕРА "Посмотрите, когда происходит крупный теракт, крупное
несчастье, то сначала некоторое время это полностью
игнорируется, нам сообщается уменьшенное количество жертв, нам
говорится, что в Беслане взяли в заложники
только 350 человек, что в Кемерово, подумаешь, сгорело
только семь человек… А потом, через некоторое время, когда
становится ясно, что не удастся замолчать...
По телевизору начинает нестись такой мутный поток фальшивой
скорби, в основном связанный с тем, что кто-то
неправильно поскорбел, какой-то украинский пранкер куда-то там
позвонил, что, конечно, нехорошо, но что, по сравнению
с действиями российских властей, не имеет никакого
отношения к произошедшим событиям. Я вообще
не исключаю, что частично все эти истории с Telegram,
с нагнетанием международной обстановки, – это все для
того, чтобы побыстрее забыть Кемерово и свалку
в Волоколамске", – заявила Латынина.По ее словам, "никуда
мусор из Подмосковья не денется, протесты будут
продолжаться"."Несмотря на то, что Кемерово исчезло
с экранов телевизоров, выясняются удивительные вещи. Например,
что в "Зимней вишне" не было ни одного магазина
международных торговых сетей. Почему? А потому что они
не соответствовали правилам пожарной безопасности,
и международные торговые сети это знали. А кто был зато
в Кемерово? А зато, вы будете смеяться, в этом
комплексе "Зимняя вишня" была выставка по противопожарной
безопасности… Ровно за четыре месяца до пожара. Или
выясняется, почему кинотеатр был на четвертом этаже.
А просто они не могли продать этот кинотеатр
на четвертом этаже, потому что здание
настолько не соответствовало требованиям безопасности,
и это видели арендаторы, что их можно было всучить
только вот таким российским рантье", – продолжила
Латынина.Она добавила, что "выясняются самые невероятные
вещи"."Например, жуткая история работницы кемеровского центра
"Зимняя вишня" 23-летней Анастасии Семахиной. Она попала
в больницу с тяжелейшим отравлением. После чего
из больницы выписали, а когда она продолжала жаловаться
на дикие головные боли, что ее продолжает выворачивать
наизнанку и так далее, ее отправили в психушку, типа
неврологический диспансер: подлечитесь! То есть эта попытка
игнорировать последствия пожара, она еще и включает
в себя попытки игнорировать жертв этого пожара, побыстрее
распихать их куда-то по психушкам, лишь бы они
не возникали", – продолжила российский публицист.Она
напомнила, что Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в
отношении начальника караула пожарно-спасательной части
№2 первого отряда федеральной противопожарной службы по
Кемеровской области Сергея Генина."Это тот самый человек, который
не спас детей в кинотеатре. И вот теперь ему
предъявляют халатность… Я согласна как раз, что Сергей Генин
виноват… Но у меня другой вопрос: сколько американских
пожарных, сделавших ошибки, – потому что человек
в критической ситуации делает ошибки, – пошло под суд?
Ответ: ни один. Вопрос: наверное, тогда у американцев
больше трупов, получается, при пожарах? Ответ: нет, их в 10
раз меньше. У меня вопрос: а почему вместо того, чтобы
судить Сергея Генина, никто не обсуждает фантастическую эту
ситуацию, когда к МЧС, в котором было 15 тысяч человек,
в результате реформы присоединилось 200 тысяч с лишним
пожарных, и все говорят, что качество службы – без того
невысокое – резко упало?" – продолжила Латынина.По ее словам,
если в России что-то случается, то "Следственный комитет найдет
и кого-то посадит, и от этого ничего
не меняется"."И почему в США, когда что-то
случается – что тогда происходит? Я вам скажу, что тогда
происходит. Тогда люди подают в суд, и они получают
гигантские компенсации. Они подают в суд и на такую
"Зимнюю вишню", и на такую же самую пожарную службу.
А то, что происходит у нас, эти уголовные дела,
не то что никому не помогают, они, наоборот, усугубляют
ситуацию, потому что все эти дела – это дела для галочки или
для вымогательства", – считает российский публицист.Пожар в
Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных
властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате
происшествия погибло 64 человека. По словам
родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.13 апреля
Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram
на территории России.
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