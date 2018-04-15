Тема пожара в Кемерово исчезла из информационного поля, однако выясняются "самые невероятные вещи", заявила российский публицист Юлия Латынина. Во время пожара в Кемерово погибло 64 человека Фото: ЕРА "Посмотрите, когда происходит крупный теракт, крупное несчастье, то сначала некоторое время это полностью игнорируется, нам сообщается уменьшенное количество жертв, нам говорится, что в Беслане взяли в заложники только 350 человек, что в Кемерово, подумаешь, сгорело только семь человек… А потом, через некоторое время, когда становится ясно, что не удастся замолчать... По телевизору начинает нестись такой мутный поток фальшивой скорби, в основном связанный с тем, что кто-то неправильно поскорбел, какой-то украинский пранкер куда-то там позвонил, что, конечно, нехорошо, но что, по сравнению с действиями российских властей, не имеет никакого отношения к произошедшим событиям. Я вообще не исключаю, что частично все эти истории с Telegram, с нагнетанием международной обстановки, – это все для того, чтобы побыстрее забыть Кемерово и свалку в Волоколамске", – заявила Латынина.По ее словам, "никуда мусор из Подмосковья не денется, протесты будут продолжаться"."Несмотря на то, что Кемерово исчезло с экранов телевизоров, выясняются удивительные вещи. Например, что в "Зимней вишне" не было ни одного магазина международных торговых сетей. Почему? А потому что они не соответствовали правилам пожарной безопасности, и международные торговые сети это знали. А кто был зато в Кемерово? А зато, вы будете смеяться, в этом комплексе "Зимняя вишня" была выставка по противопожарной безопасности… Ровно за четыре месяца до пожара. Или выясняется, почему кинотеатр был на четвертом этаже. А просто они не могли продать этот кинотеатр на четвертом этаже, потому что здание настолько не соответствовало требованиям безопасности, и это видели арендаторы, что их можно было всучить только вот таким российским рантье", – продолжила Латынина.Она добавила, что "выясняются самые невероятные вещи"."Например, жуткая история работницы кемеровского центра "Зимняя вишня" 23-летней Анастасии Семахиной. Она попала в больницу с тяжелейшим отравлением. После чего из больницы выписали, а когда она продолжала жаловаться на дикие головные боли, что ее продолжает выворачивать наизнанку и так далее, ее отправили в психушку, типа неврологический диспансер: подлечитесь! То есть эта попытка игнорировать последствия пожара, она еще и включает в себя попытки игнорировать жертв этого пожара, побыстрее распихать их куда-то по психушкам, лишь бы они не возникали", – продолжила российский публицист.Она напомнила, что Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 первого отряда федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Сергея Генина."Это тот самый человек, который не спас детей в кинотеатре. И вот теперь ему предъявляют халатность… Я согласна как раз, что Сергей Генин виноват… Но у меня другой вопрос: сколько американских пожарных, сделавших ошибки, – потому что человек в критической ситуации делает ошибки, – пошло под суд? Ответ: ни один. Вопрос: наверное, тогда у американцев больше трупов, получается, при пожарах? Ответ: нет, их в 10 раз меньше. У меня вопрос: а почему вместо того, чтобы судить Сергея Генина, никто не обсуждает фантастическую эту ситуацию, когда к МЧС, в котором было 15 тысяч человек, в результате реформы присоединилось 200 тысяч с лишним пожарных, и все говорят, что качество службы – без того невысокое – резко упало?" – продолжила Латынина.По ее словам, если в России что-то случается, то "Следственный комитет найдет и кого-то посадит, и от этого ничего не меняется"."И почему в США, когда что-то случается – что тогда происходит? Я вам скажу, что тогда происходит. Тогда люди подают в суд, и они получают гигантские компенсации. Они подают в суд и на такую "Зимнюю вишню", и на такую же самую пожарную службу. А то, что происходит у нас, эти уголовные дела, не то что никому не помогают, они, наоборот, усугубляют ситуацию, потому что все эти дела – это дела для галочки или для вымогательства", – считает российский публицист.Пожар в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.13 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал мессенджер Telegram на территории России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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