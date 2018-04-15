Синоптики прогнозируют на 15 апреля в Украине тепло с малой вероятностью дождей для . Об этом написала синоптик Наталья Диденко в , передает

По ее словам, ночью в некоторых областях следует ожидать заморозки.

"Завтра днем +20 +26 градусов на Правобережье, +12 +19 градусов на Левобережье. Ближайшей ночью заморозки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине. Без осадков", - говорится в сообщении.

Однако она также добавила, что в Киевской области 15 апреля появится небольшая вероятность дождя.

"Но она есть… Все же какой-то целлофан на голову бросьте в сумку. В 15 апреля будет ночью +8, днем +20 +22 градуса… Пусть воскресенье везде будет спокойным и теплым", - сказала синоптик.

Напомним, тепло в Украину все же пришло. И хотя на выходных еще не так тепло, как кое-кто ожидал, однако уже со следующей недели столбики термометров активно поползут вверх.

По словам сотрудниц метеорологического центра, тем, кто ждал +20 на выходных, не стоит расстраиваться, если термометры показывают максимум +10. Все дело в циклоне, который принес дожди. Впрочем, в центральных и южных областях все же будет очень тепло.

В большинстве областей также будет очень тепло, в течение дня — +10...+16 градусов. Прохладнее будет в западных областях – до +8...+11 градусов тепла и сильные дожди, возможны грозы.

Кроме того, недолго пришлось радоваться практически летнему теплу, украинцев опять ждет похолодание и осадки. Синоптики прогнозируют незначительное снижение температуры. Однако в некоторых областях снова придется потерпеть дожди и колючий ветер.

Метеоцентр предупреждает, что в Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях грозы, кое-где порывы ветра 15-20 м/сек. Поэтому украинцев просят быть внимательными и осторожными на дорогах.

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