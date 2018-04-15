В Киевской области ликвидированы группировки, скупало долги, а потом шантажом и угрозами заставляли должников выплачивать деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает

"Установлено, что злоумышленники с целью обогащения и избежания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью. Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для того чтобы "выбить" долги, злоумышленники действовали жестко: звонили должникам, их родственникам, соседям, коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

Вымогателями оказались пять человек в возрасте от 29 до 33 лет, между них две девушки.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщал мошенники рассылают письма с вирусами от имени налоговиков.

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