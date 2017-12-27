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Луценко о конфликте между ГПУ и НАБУ: Совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов
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27.12.2017 00:03
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Для решения проблем в отношениях между Генеральной прокуратурой
Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины глава ГПУ
Юрий Луценко предложил отменить норму закона о наборе нелегальных
агентов на открытых конкурсах. Вчера 23.33 | комментариев:
Луценко: Нужно за столом обсуждать проблемы Фото: ЕРА "Я не
имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как
кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или
иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником
буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы
провели обсуждение ситуации и вместе пришли к тому, что было
ошибкой публичное сведение счетов", – сказал генпрокурор.В
качестве примера он назвал заявления НАБУ о препятствовании их
деятельности и "другие вещи", в том числе с его стороны. По его
словам, этого "не понимают ни украинцы, ни за рубежом"."Поэтому я
сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом
обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу. Что
я имею в виду? Я, например, за своей подписью направил в парламент
изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются
неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых
конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц,
наверное, с ума сошел бы, если бы ему сказали, что надо пройти
открытый конкурс. Но с другой стороны – это закон. Если он
неправильный – его меняют. Но не нарушают", – заявил
Луценко.29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь
сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием.30 ноября
Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в
провокации и даче взятки первому заместителю председателя
Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5
декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам
бюро. 1 декабря ГПУ опубликовала видео
с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с
незаретушированными номерными знаками.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ
незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление
участников организованной преступной группировки в Государственной
миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей
"диверсией".После инцидента бюро прекратило все операции под
прикрытием.3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые
агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского
законодательства – без открытого конкурса.
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