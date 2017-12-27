Для решения проблем в отношениях между Генеральной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины глава ГПУ Юрий Луценко предложил отменить норму закона о наборе нелегальных агентов на открытых конкурсах. Вчера 23.33 | комментариев: Луценко: Нужно за столом обсуждать проблемы Фото: ЕРА "Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из Соединенных Штатов мы провели обсуждение ситуации и вместе пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов", – сказал генпрокурор.В качестве примера он назвал заявления НАБУ о препятствовании их деятельности и "другие вещи", в том числе с его стороны. По его словам, этого "не понимают ни украинцы, ни за рубежом"."Поэтому я сразу предлагал и сейчас стою на этом – нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу. Что я имею в виду? Я, например, за своей подписью направил в парламент изменения в законы, которые, с моей точки зрения, являются неадекватными. Ну, например, набор нелегальных агентов на открытых конкурсах. Ну, всем понятно, что это ненормально. Штирлиц, наверное, с ума сошел бы, если бы ему сказали, что надо пройти открытый конкурс. Но с другой стороны – это закон. Если он неправильный – его меняют. Но не нарушают", – заявил Луценко.29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием.30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро. 1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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