Вместо Opera VPN пользователям предлагают сервис, который входит в
платные пакеты компании. Владельцем Opera является норвежская
компания Фото: ЕРА Причины данного решения не указаны.Сервис
предлагает оплатившим пакет Opera Gold пользоваться SurfEasy
Ultra VPN, который в течение года будет для них
бесплатным.Владельцам иных платных пакетов для
покупки SurfEasy Ultra VPN дадут скидку 80%. Для активации
такого VPN потребуется обновление приложения Opera VPN для iOS
и Android.В Украине VPN используют для захода на
законодательно заблокированные российские сайты.В Госдуме РФ
анализируют возможность законодательно исключить использование
VPN-сервисов в России в связи с блокировкой в стране мессенджера
Telegram.Opera – веб-браузер и пакет прикладных программ для
работы в интернете, выпускаемый норвежской компанией Opera
Software.
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