Вместо Opera VPN пользователям предлагают сервис, который входит в платные пакеты компании. Владельцем Opera является норвежская компания Фото: ЕРА Причины данного решения не указаны.Сервис предлагает оплатившим пакет Opera Gold пользоваться SurfEasy Ultra VPN, который в течение года будет для них бесплатным.Владельцам иных платных пакетов для покупки SurfEasy Ultra VPN дадут скидку 80%. Для активации такого VPN потребуется обновление приложения Opera VPN для iOS и Android.В Украине VPN используют для захода на законодательно заблокированные российские сайты.В Госдуме РФ анализируют возможность законодательно исключить использование VPN-сервисов в России в связи с блокировкой в стране мессенджера Telegram.Opera – веб-браузер и пакет прикладных программ для работы в интернете, выпускаемый норвежской компанией Opera Software. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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