Украинская армия стала одной из самых эффективных в Европе. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает

“За последние четыре года нам удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить наши Вооруженные Силы на одну из самых эффективных армий в Европе. Очередное подтверждение этому — участие группы украинских десантников в курсе по контр-штурмовым действиям SWAT в Республике Польша. Именно наши военные, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке, показали лучшие результаты”, — написал Порошенко.

Как сообщал украинские десантники показали лучшие результаты при прохождении курса SWAT в Польше.

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