Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил 15 апреля, что дети президента Сирии Башара Асада отдыхали в "Артеке" в аннексированном Крыму. У Асада (на фото) трое детей: сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн Фото: EPA "Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 Уголовного кодекса Украины). Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в сообщении.Сегодня депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил, что в 2017 году дети Асада отдыхали в "Артеке" в аннексированном Крыму. По его словам, об этом сирийский руководитель рассказал во время встречи с российской делегацией.Асад женат на Асме аль-Асад, которая родилась в Великобритании и жила там до 2000 года. У них трое детей: сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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