Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил 15 апреля, что дети
президента Сирии Башара Асада отдыхали в "Артеке" в аннексированном
Крыму. У Асада (на фото) трое детей: сыновья Хафез и Карим и дочь
Зейн Фото: EPA "Сознательная организация нарушения
государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью
проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1
Уголовного кодекса Украины). Участие в антиукраинских
пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в
попытках легализации аннексии АР Крым", – говорится в
сообщении.Сегодня депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин сообщил,
что в 2017 году дети Асада отдыхали в "Артеке" в
аннексированном Крыму. По его словам, об этом сирийский
руководитель рассказал во время встречи с российской
делегацией.Асад женат на Асме аль-Асад, которая родилась в
Великобритании и жила там до 2000 года. У них трое детей: сыновья
Хафез и Карим и дочь Зейн.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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