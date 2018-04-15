Острый вопрос очищения организма часто доводится до абсурда. Галоны масел, лимонного сока и препаратов приводят многих на больничные койки.

Стоит подумать и обратить внимание на обычные продукты, которые очищают организм намного сильнее любых лекарств и при этом не способны ему навредить, пишет со ссылкой на .

Чем же питаться, чтобы достичь более сильного очищения организма?

Белокочанная капуста



Капуста включает в себя огромное количество пищевых волокон, которые связывают тяжелые металлы и токсины и выводятся из кишечника. Также, капуста обладает органическими кислотами, которые положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору. Однако это еще не все. В ней содержится довольно редкий витамин U, который «убивает» опасные вещества и принимает участие в синтезе витаминов и даже заживляет язвы.

Как употреблять: можно свежую или квашенную, или даже в виде сока.



Красная свекла





Красная свекла — «чистильщик» организма №1. Во-первых, в составе свеклы — клетчатка, медь, фосфор, витамин С и целый ряд полезных кислот, которые улучшают пищеварение и убивает гнилостные бактерии в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество «бетаин», которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов. А, в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца (улучшается состояние кожи, волос и ногтей).

Как употреблять: отваренную, можно в борще, либо в качестве салата или в виде сока.



Чеснок



Более 400 полезных компонентов содержится только в одном зубчике чеснока. Эти компоненты прочищают сосуды, уменьшают уровень холестерина в крови и убивают причину рака мозга — клетки мультиформной глиобластомы! Компоненты чеснока уничтожают причину язвы желудка — хеликобактер! Убивают глистов и дифтерийную, туберкулезную палочку.

Как употреблять: лучше только свежим или в измельченном состоянии.

Самое важное в луке — фитонциды, которые хранятся в эфирных маслах. Фитонциды только за секунды убивают большенство бактерий и грибков. А также, лук помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ, и даже улучшает аппетит. Лук также содержит огромное количество серы, которая обезвреживает и уничтожает «все вредное».

Как употреблять: обычно свежим, в салате или в виде настойки на спирту и косметической маски (от прыщей и угрей).



Яблоки





Яблоки стабилизируют работу всей пищеварительной системы, благодаря пектину и клетчатке, которая «связывает» шлаки и токсины! Яблоки улучшают аппетит, помогают выработке желудочного сока, избавляют от запоров. Также, яблоки уничтожают возбудителей вирусов гриппа А, дизентерии, золотистого стафилококка.

Как употреблять: обычно их употребляют в свежем виде и только со шкуркой, также вероятно в виде сока и тертой «кашицы», в виде компота.



Авокадо



Клюква



Клюква, вероятно, один из самых сильных «природных» антибиотиков и противовирусных средств! Клюква очищает мочевой пузырь и пути от опасных бактерий. Что не менее важно и то, что клюква помогает бороться с образованием раковых клеток, а также чистит тромбы и бляшки в сосудах.

Как употреблять: клюкву едят свежей с сахаром или в качестве морса и сока или варенья.

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