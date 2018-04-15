Семь продуктов, которые очищают организм лучше любых лекарств!
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Острый вопрос очищения организма часто доводится до
абсурда. Галоны масел, лимонного сока и препаратов приводят многих
на больничные койки.
Стоит подумать и обратить внимание на обычные продукты, которые
очищают организм намного сильнее любых лекарств и при этом не
способны ему навредить, пишет
со ссылкой на .
Чем же питаться, чтобы достичь более сильного очищения
организма?
Белокочанная капуста
Капуста включает в себя огромное количество пищевых волокон,
которые связывают тяжелые металлы и токсины и выводятся из
кишечника. Также, капуста обладает органическими кислотами, которые
положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору.
Однако это еще не все. В ней содержится довольно редкий витамин U,
который «убивает» опасные вещества и принимает участие в синтезе
витаминов и даже заживляет язвы.
Как употреблять: можно свежую или квашенную, или даже в виде
сока.
Красная свекла
Красная свекла — «чистильщик» организма №1. Во-первых, в составе
свеклы — клетчатка, медь, фосфор, витамин С и целый ряд полезных
кислот, которые улучшают пищеварение и убивает гнилостные бактерии
в кишечнике. Во-вторых, в ее состав входит липотропное вещество
«бетаин», которое заставлять печень лучше избавляться от токсинов.
А, в-третьих, свекла способствует омоложению организма за счет
фолиевой кислоты (создается больше новых клеток) и кварца
(улучшается состояние кожи, волос и ногтей).
Как употреблять: отваренную, можно в борще, либо в качестве
салата или в виде сока.
Чеснок
Более 400 полезных компонентов содержится только в одном зубчике
чеснока. Эти компоненты прочищают сосуды, уменьшают уровень
холестерина в крови и убивают причину рака мозга — клетки
мультиформной глиобластомы! Компоненты чеснока уничтожают причину
язвы желудка — хеликобактер! Убивают глистов и дифтерийную,
туберкулезную палочку.
Как употреблять: лучше только свежим или в измельченном
состоянии.
Самое важное в луке — фитонциды, которые хранятся в эфирных маслах.
Фитонциды только за секунды убивают большенство бактерий и грибков.
А также, лук помогает улучшить пищеварение и усвоение питательных
веществ, и даже улучшает аппетит. Лук также содержит огромное
количество серы, которая обезвреживает и уничтожает «все
вредное».
Как употреблять: обычно свежим, в салате или в виде настойки
на спирту и косметической маски (от прыщей и угрей).
Яблоки
Яблоки стабилизируют работу всей пищеварительной системы, благодаря
пектину и клетчатке, которая «связывает» шлаки и токсины! Яблоки
улучшают аппетит, помогают выработке желудочного сока, избавляют от
запоров. Также, яблоки уничтожают возбудителей вирусов гриппа А,
дизентерии, золотистого стафилококка.
Как употреблять: обычно их употребляют в свежем виде и
только со шкуркой, также вероятно в виде сока и тертой «кашицы», в
виде компота.
Авокадо
Многие, к сожалению, не знают свойства этого «южного» фрукта. А
зря. Авокадо включает в себя великолепное вещество «глютатион»,
который блокирует множество опасных канцерогенов при этом
«разгружая» печень. Также, авокадо стабилизирует уровень
холестерина в крови, помогает пищеварению, снабжает организм
кислородом.
Как употреблять: обычно его едят свежим, в качестве
сухофрукта или «масла».
Клюква
Клюква, вероятно, один из самых сильных «природных» антибиотиков и
противовирусных средств! Клюква очищает мочевой пузырь и пути от
опасных бактерий. Что не менее важно и то, что клюква помогает
бороться с образованием раковых клеток, а также чистит тромбы и
бляшки в сосудах.
Как употреблять: клюкву едят свежей с сахаром или в качестве
морса и сока или варенья.
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