Знаменитая оперная дива Монсеррат Кабалье, ее дочь Монсеррат Марти и Джорди Галан дали концерт в Киеве. Об этом сообщает Укринформ .

В течение только концерта Монсеррат Кабалье шутила, подпевала, бросала игривые реплики в зал на английском, а также просила синхронного переводчика не переводить, так как все и так ее понимают.

Отмечается, что бенефис состоялся в сопровождении симфонического оркестра Kyiv Fantastic Orchestra, дирижером выступил Рикардо Эстрадо. В ходе юбилейного концерта звучали произведения Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе, Шарля Гуно и испанской Сарсуелы.

После концерта Монсеррат Кабалье попросила отключить свет в зале, чтоб увидеть и запомнить зрителей.

"У меня очень много эмоций, и как певицы, и как у человека. Вы устроили мне настоящий праздник. С момента, как я сошла с самолета, я видела здесь только тепло и любовь", - сказала она.

Кроме того, после концерта Монсеррат Кабалье позвала на сцену свою шестилетнюю внучку Даниэлу, указала ей на присутствующих и поблагодарила их.

"Я мечтала, чтобы она запомнила этот зал и это город, Киев, спасибо от только сердца", - отметила она.

Как сообщал svodka.net, в Китае собака породы бордер-колли едва не сорвала показ оперного спектакля в провинции Фуцзянь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира