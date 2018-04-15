Погода, Новости, загрузка...
В западных областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
15.04.2018 16:46
В Киевской области 15 и 16 апреля преобладает высокий уровень пожарной опасности, сообщили в ГСЧС. ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности в Украине Фото: ЕРА "15–16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – отметили в ГСЧС.В Киевской области преобладает высокий уровень пожарной опасности, в северных районах области – чрезвычайный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить