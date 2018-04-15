В Киевской области 15 и 16 апреля преобладает высокий уровень
пожарной опасности, сообщили в ГСЧС. ГСЧС предупредила о высокой
пожарной опасности в Украине Фото: ЕРА "15–16 апреля в западных,
Житомирской, Винницкой областях чрезвычайный (5 класса), на
остальной территории высокий (4 класса), кое-где чрезвычайный (5
класса) уровень пожарной опасности", – отметили в ГСЧС.В Киевской
области преобладает высокий уровень пожарной опасности, в северных
районах области – чрезвычайный.
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