В воскресенье, 15 апреля, в Николаеве произошел взрыв в здании автосалона. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Инцидент произошел на улице Троицкая, 107 приблизительно в 4:20. О происшествии сообщил частный предприниматель, который владеет помещением, где прогремел взрыв. В результате инцидента в автосалоне были повреждены окна.

Указано, что в ходе осмотра места сотрудники полиции изъяли фрагменты взрывного устройства и чеку от гранаты. Их направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов столицы рассказали о деталях взрыва, который произошел возле здания "Киевэнерго" в ночь на воскресенье, 15 апреля.

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