Кто из нас не любит заглянуть холодильник после 18:00? Зачастую всё начинается с банального: «А не выпить ли мне чаю?» И заканчивается поеданием бутербродов с колбасой под сопровождение профитролей или густо намазанного кремом торта, пишет со ссылкой на .

Как же чертовски приятны такие вот вечерние моменты… Особенно, когда весь день пошел наперекосяк. Вот только за удовольствие приходится платить. Регулярно поедая легкие углеводы, можно так же легко наесть жировые отложения.

Но недавно диетологи объявили карт-бланш на поедание пищи после 18:00! Специалисты считают, что строгая диета вовсе ни к чему. Если выбирать для вечернего рациона полезные продукты питания. Те, которые улучшают качество сна и не сдвигают стрелку на весах вправо. Давай разберемся, что же можно есть на ночь без вреда для фигуры?

Еда на ночь

Черный шоколад

Часто этот продукт вносят в список запрещенных. И совершенно напрасно, ведь между шоколадным батончиком с орехами и плиткой темного шоколада есть огромная разница! Черный шоколад содержит минимальное количество сахара. Этот вид лакомства способствует быстрому похудению, а также приводит уровень холестерина в норму.

Суп

Этого блюда ты точно не надеялся здесь увидеть! Но, тем не менее, суп можно есть на ночь. Дело в том, что любые теплые жидкости оказывают успокаивающий эффект на наш организм. Если в вечернее время ты чувствуешь, что чашкой горячего чая тебе не утолить голод, обязательно разогрей немного супа (лучше только подойдет куриный или овощной).

Важно помнить: не стоит употреблять на ночь суп с чечевицей, горохом или фасолью. Это может привести к беспокойному сну.

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Миндаль

С нынешними ценами, конечно, нельзя себе позволить часто есть эти вкусные орехи. Но когда очень хочется, то можно разрешить даже небольшую роскошь. Горстка миндаля станет отличным вариантом для утоления ночного голода.

Тем, кто хочет похудеть не стоит бояться употреблять миндаль. Исследования, проведенные в 2012 году в American Journal of Clinical Nutrition, выснили, что этот продукт никак не влияет на набор дополнительного веса.

Тыквенные семечки

Если в вечернее время рука так и тянется к пакету попкорна или чипсов, немедленно спрячь вредные снэки! Вместо этого скорее доставай горсть тыквенных семечек!

Это именно тот вид пищи, который с легкостью справится с ночным голодом, а также поможет подготовиться ко сну. Как известно, тыквенные семечки очень богаты магнием, что очень важно для спокойного и глубокого сна.

Рис

Диетологи отмечают неоспоримый факт: диета, основным компонентом которой является рис, уменьшает риск появления бессонницы до 46 %. Рис относится к продуктам с высоким гликемическим индексом: он влияет на скорость выработки триптофана и мелатонина. Именно эти гормоны крайне важны для качественного сна.

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Также важно понимать всё коварство нашего организма. Иногда жажда может ловко маскироваться под сильный голод. Попробуй выпить стакан воды, а лучше кружечку теплого имбирного чая!

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