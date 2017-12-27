Ужасное происшествие произошло в пгт. Хуст Закарпатской области,передает со ссылкой на .

Об исчезновении 43-летнего мужчины полтора месяца назад сообщил его отец. Мужчина проживал в доме с женой и тремя детьми, брак был в процессе развода.

"После исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то делись его 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины ", - рассказала пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Полиция начала уголовное производство.

Мать и дочь нашли зарезанными в доме

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