|Подросток с мамой убил отца и спрятал тело в колодце
|27.12.2017 00:10
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Ужасное происшествие произошло в пгт. Хуст Закарпатской области,передает со ссылкой на .
Об исчезновении 43-летнего мужчины полтора месяца назад сообщил его отец. Мужчина проживал в доме с женой и тремя детьми, брак был в процессе развода.
"После исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то делись его 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины ", - рассказала пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
Полиция начала уголовное производство.
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