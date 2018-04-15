Президент Сирии Башар Асад считает, что на восстановление пострадавшей от войны инфраструктуры уйдет от 10 до 15 лет, рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. Асад заявил, что сирийский народ перестал бояться НАТО Фото: ЕРА По его словам, Асад считает, что на восстановление инфраструктуры уйдет от 10 до 15 лет.Саблин проинформировал, что сирийский президент заявил: народ Сирии после ударов представителей международной коалиции "перестал бояться страны НАТО", и пообещал продолжить "свое независимое и суверенное развитие", несмотря на Запад.В сообщении не уточняется, речь идет об ущербе только от ударов в ночь на 14 апреля, или об убытках за все годы войны в стране.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились, в частности, вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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