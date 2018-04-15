|Украина победила Австрию на юниорском чемпионате мира по хоккею в Киеве
|15.04.2018 17:07
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Юниорская сборная Украины победила австрийскую команду на чемпионате мира в дивизионе 1В, который проходит в киевском Дворце спорта. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Украина - Австрия 5:3! Поздравляем юниорскую сборную Украины по хоккею с первой победой на чемпионате мира в Киеве!" - говорится в сообщении.
Отметим, в субботу команда Украины уступила японцам - 0:1.
На данный момент у Венгрии 3 очка (после 1 игры), Украины - 3 (2), Японии - 3 (1), Австрии - 3 (2), Италии - 0 (1), Румынии - 0 (1).
Как сообщал Украина поединком с Японией открыла домашний ЧМ по хоккею между юниоров.
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