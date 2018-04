В Торонто, Канада прошел ледяной дождем со снегом.

В международном аэропорту Торонто отменили более 400 рейсов. В городе случилось 550 . Машины съезжают в кювет и въезжают и въезжают ограждения из-за обледенения на дорогах, передает со ссылкой на .

4 университета отменить занятия и перенести экзамены. В провинции Онтарио объявили о закрытии школ.

Без электроэнергии осталось 6 тыс. жителей города. По прогнозу синоптиков ледяной дождь продлится до понедельника 16 апреля. Накопится до 2 см льда.

80 грузовиков на улицах Торонто рассыпают смесь от обледенения.

Did you see this video... friend sent it to me #onstorm car into the house. #TORONTO pic.twitter.com/cEvfqeFvhL

Sonny Subra (@SonnySubra) 15 квітня 2018 р.

