|Джонсон: Британии следует быть готовой к российскому ответу из-за авиаударов по Сирии
|15.04.2018 17:13
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Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо быть готовой к ответу от Российской Федерации в связи с авиаударами, которые коалиция нанесла по Сирии. Об этом сообщает Independent.
Кроме того, министр иностранных дел Британии добавил, что страна обязана принять все возможные меры предосторожности, чтобы быть защищенной от ответа Российской Федерации.
В то же время Джонсон пояснил, что Британия не ищет эскалации.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что в ходе встречи с российской делегацией президент Сирии Башар Асад рассказал, что в 2017 году его дети отдыхали в лагере "Артек", расположенном в аннексированном Российской Федерацией Крыму.
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