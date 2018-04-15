Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо быть готовой к ответу от Российской Федерации в связи с авиаударами, которые коалиция нанесла по Сирии. Об этом сообщает Independent .

Кроме того, министр иностранных дел Британии добавил, что страна обязана принять все возможные меры предосторожности, чтобы быть защищенной от ответа Российской Федерации.

В то же время Джонсон пояснил, что Британия не ищет эскалации.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, координатор группы по связям Государственной Думы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что в ходе встречи с российской делегацией президент Сирии Башар Асад рассказал, что в 2017 году его дети отдыхали в лагере "Артек", расположенном в аннексированном Российской Федерацией Крыму.

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