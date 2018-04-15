В на Центральном железнодорожном вокзале мужчина дважды за час стал жертвой грабителей. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает со ссылкой на .

Полицейские Соломенского района получили сообщение о краже телефона через полчаса в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский" доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения и задержанного, который его побил и ограбил. Оказалось, что пьяный именно тот мужчина, который звонил ранее о краже телефона.

В тот день звонивший поссорился с девушкой и пошел в кафе возле вокзала. С ним познакомился прохожий - и они начали вместе употреблять алкогольные напитки.

Когда собеседник его покинул, мужчина обнаружил отсутствие телефона и позвонил в полицию. Однако на месте не остался, что осложнило работу полиции, и нашел другого собеседника, с которым продолжил распивать спиртное.

Через некоторое время уже новый собеседник ударил мужчину в лицо и отобрал сумку с вещами.

Конфликтную ситуацию заметили патрульные полицейские, которые и забрали обоих в отдел полиции для разбирательства дела.

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