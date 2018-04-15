В Мирнограде произошел пожар в одном из частных домовладений, в результате которого погибла 6-летняя девочка. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает

"Правоохранительными органами установлено, что в то время, когда 46-летняя мать находилась в доме, две ее дочери гуляли во дворе. Дети нашли спички и начали поджигать их в сарае. В результате произошло возгорание сена", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал в пруду в селе Кировоградской области нашли тело юноши.

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