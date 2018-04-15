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Надя Дорофеєва похизувалась ідеальною фігурою у комбінезоні (ФОТО)
15.04.2018 17:29
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Відома співачка Надя Дорофеєва також і модниця - у Києві зірка має власний шоурум, а нещодавно у компанії Валерії Бородіної зірка влаштувала тур азіатськими країнами для поповнення асортименту.

Зараз зірка повернулася в Україну і у своєму Інстаграмі похизувалася вражаючим та стильним вбранням: чорний комбінезон з прорізами та штанами-кльош Надя доповнила білою блузою зі спущеними плечима та кепкою.
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