



Відома співачка Надя Дорофеєва також і модниця - у Києві зірка має власний шоурум, а нещодавно у компанії Валерії Бородіної зірка влаштувала тур азіатськими країнами для поповнення асортименту.



Зараз зірка повернулася в Україну і у своєму Інстаграмі похизувалася вражаючим та стильним вбранням: чорний комбінезон з прорізами та штанами-кльош Надя доповнила білою блузою зі спущеними плечима та кепкою.







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