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Витренко: Мы четко говорим "Газпрому", что если не будет транзита через Украину после 2020 года, то будем требовать увеличения тарифа сейчас
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15.04.2018 17:34
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По словам коммерческого директора НАК "Нафтогаз України" Юрия
Витренко, с марта компания активизировала переговоры с "Газпромом"
о новом транзитном контракте. Витренко рассказал, что представители
"Нафтогазу" и "Газпрома" встречаются в среднем раз в месяц Фото:
Kyiv School of Economics / Facebook Он рассказал, что представители
"Нафтогазу" и "Газпрома" встречаются в среднем раз в
месяц."Обсуждаем разные вопросы. Прежде только, например, сейчас
это исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому они
должны нам $2,6 млрд. Также мы ставим вопрос и о транзите после
2020 года. Разговоры об этом начались давно. Было согласовано,
что эти переговоры активизируются после окончательного решения
Стокгольмского арбитража по транзиту. Решение было вынесено в конце
февраля. Поэтому с марта мы более активно ведем переговоры по
новому транзитному контракту", – заявил Витренко.Он добавил,
что со стороны "Нафтогазу" имеет место "экономическое насилие к
сотрудничеству"."Мы четко говорим "Газпрому", что если не будет
транзита через Украину после 2020 года, то мы будем требовать
увеличения транзитного тарифа сейчас, то есть в 2018 и 2019 году,
таким образом, чтобы экономическое обесценение украинской ГТС
вследствие отсутствия транзита и так называемая ускоренная
амортизация были возмещены "Нафтогазу" сейчас. То есть сейчас
ситуация определенным образом в их руках. Если они не хотят платить
больше за транзит в 2018–2019 годах, они должны либо сами
забронировать мощности украинской ГТС, либо позволить, например,
европейским компаниям покупать российский газ на
украинско-российской границе и бронировать мощности украинской
ГТС", – отметил коммерческий директор НАК.28 февраля 2018 года
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" обжаловал оба решения и
инициировал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж.13 марта глава
"Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это сделали, чтобы не
платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.Транзит российского газа
в Европу через Украину происходит на основании контракта,
подписанного в 2009 году, и ежегодно приносит стране $2–3 млрд.В
НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил
93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени
запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем
транзита был равен 82,2 млрд м³.10 апреля Миллер сообщил,
что компания может сохранить транзит газа через Украину в
объеме 10–15 млрд м³ в год, но Украина должна "обосновать
экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.Министр
энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил,
что Украина не согласится на такое предложение.
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