По словам коммерческого директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, с марта компания активизировала переговоры с "Газпромом" о новом транзитном контракте. Витренко рассказал, что представители "Нафтогазу" и "Газпрома" встречаются в среднем раз в месяц Фото: Kyiv School of Economics / Facebook Он рассказал, что представители "Нафтогазу" и "Газпрома" встречаются в среднем раз в месяц."Обсуждаем разные вопросы. Прежде только, например, сейчас это исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому они должны нам $2,6 млрд. Также мы ставим вопрос и о транзите после 2020 года. Разговоры об этом начались давно. Было согласовано, что эти переговоры активизируются после окончательного решения Стокгольмского арбитража по транзиту. Решение было вынесено в конце февраля. Поэтому с марта мы более активно ведем переговоры по новому транзитному контракту", – заявил Витренко.Он добавил, что со стороны "Нафтогазу" имеет место "экономическое насилие к сотрудничеству"."Мы четко говорим "Газпрому", что если не будет транзита через Украину после 2020 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа сейчас, то есть в 2018 и 2019 году, таким образом, чтобы экономическое обесценение украинской ГТС вследствие отсутствия транзита и так называемая ускоренная амортизация были возмещены "Нафтогазу" сейчас. То есть сейчас ситуация определенным образом в их руках. Если они не хотят платить больше за транзит в 2018–2019 годах, они должны либо сами забронировать мощности украинской ГТС, либо позволить, например, европейским компаниям покупать российский газ на украинско-российской границе и бронировать мощности украинской ГТС", – отметил коммерческий директор НАК.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу"."Газпром" обжаловал оба решения и инициировал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж.13 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это сделали, чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.Транзит российского газа в Европу через Украину происходит на основании контракта, подписанного в 2009 году, и ежегодно приносит стране $2–3 млрд.В НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил 93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем транзита был равен 82,2 млрд м³.10 апреля Миллер сообщил, что компания может сохранить транзит газа через Украину в объеме 10–15 млрд м³ в год, но Украина должна "обосновать экономическую целесообразность" нового контракта на транзит.Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина не согласится на такое предложение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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