Всеукраинское общественное движение «АвтоЕвроСила» на 18 апреля объявило о проведении акции протеста из-за возможного роста цен на бензин.

На 18 апреля назначена акция протеста с перекрытиями АЗС и центральных магистралей из-за роста цен на бензин, информирует svodka.net.

Об этом говорится в обращении лидера движения Олега Ярошевича.

Ярошевич утверждает, что получил информацию от источников, близких к правительству и Министерству экономического развития, что в среду, 18 апреля в результате решения правительственной комиссии будут введены квоты на импорт нефтепродуктов, в результате чего цена на бензин может подняться на 30-40%.

Ярошевич обратился ко всем с предложением провести 18 апреля масштабную акцию протеста под стенами Кабмина, а также забастовку не только со стороны водителей, но и с привлечением конкурентных автозаправочных сетей и перекрытием национальных магистралей на несколько часов.

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«Я предлагаю всем большим заправочным комплексам в среду с 11:00 до 13:00 бастовать и прекратить заправку всех транспортных средств. 18 апреля я предлаю перекрыть все заправочные комплексы не только в Киеве, а и по всей Украине», — отметил Ярошевич.

Речь идет о предложении компании «Укртатнафта» (контролируется Игорем Коломойским) с 1 мая 2018 года установить квоту на поставку иностранного топлива, что приведет к резкому удорожанию бензина и дизельного топлива в Украине.

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