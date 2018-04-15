В украинских условиях инфляция часто возникает из-за несогласованных действий органов госуправления, считает председатель совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин. Данилишин: Достоверность прогнозов в наших условиях априори находится под сомнением Фото: Богдан Данилишин / Facebook "С прогнозами инфляции у НБУ дело обстоит не лучшим образом. Это правда. Как правда и то, что в практике мировых центробанков ошибочные прогнозы относительно ценовой динамики встречаются примерно с той же частотой, что и удачные. Если рассмотреть страны, экономики которых относятся к числу малых открытых экономик (Украина – в их числе), то по состоянию на середину прошлого года в 40% из них не достигнуты объявленные инфляционные цели", – написал он.Данилишин отметил, что в украинских условиях "инфляция часто возникает из-за несогласованных действий органов госуправления"."Достоверность прогнозов в наших условиях априори находится под сомнением (впрочем, есть некоторые сомнения и в прогностических способностях соответствующих специалистов НБУ). Поэтому они не всегда могут служить качественной базой для принятия решений", – заявил председатель совета Нацбанка.По данным Нацбанка, в 2018 году инфляция будет на уровне 8,9%.Уровень инфляции (средний за год), согласно консенсус-прогнозу, в 2018 году составит 11,7%, в 2019-м – 8,9%, в 2020-м – 8,3%, в 2021-м – 7,4%.Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса.Международное агентство Moody's прогнозирует, что ВВП Украины в 2018 году вырастет на 3,5%, Всемирный банк – 3,5%, Fitch – 3,2%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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