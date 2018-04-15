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Данилишин: С прогнозами инфляции у НБУ дело обстоит не лучшим образом
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15.04.2018 17:42
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В украинских условиях инфляция часто возникает из-за
несогласованных действий органов госуправления, считает
председатель совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин. Данилишин:
Достоверность прогнозов в наших условиях априори находится под
сомнением Фото: Богдан Данилишин / Facebook "С прогнозами инфляции
у НБУ дело обстоит не лучшим образом. Это правда. Как правда и то,
что в практике мировых центробанков ошибочные прогнозы относительно
ценовой динамики встречаются примерно с той же частотой, что и
удачные. Если рассмотреть страны, экономики которых относятся к
числу малых открытых экономик (Украина – в их числе), то по
состоянию на середину прошлого года в 40% из них не достигнуты
объявленные инфляционные цели", – написал он.Данилишин
отметил, что в украинских условиях "инфляция часто возникает из-за
несогласованных действий органов госуправления"."Достоверность
прогнозов в наших условиях априори находится под сомнением
(впрочем, есть некоторые сомнения и в прогностических способностях
соответствующих специалистов НБУ). Поэтому они не всегда могут
служить качественной базой для принятия решений", – заявил
председатель совета Нацбанка.По данным Нацбанка, в 2018
году инфляция будет на уровне 8,9%.Уровень инфляции (средний
за год), согласно консенсус-прогнозу, в 2018 году составит 11,7%, в
2019-м – 8,9%, в 2020-м – 8,3%, в 2021-м –
7,4%.Консенсус-прогноз – это усредненные значения основных
прогнозных показателей экономического развития Украины, которые
рассчитаны на основе экспертных оценок участников
опроса.Международное агентство Moody's прогнозирует, что ВВП
Украины в 2018 году вырастет на 3,5%, Всемирный банк –
3,5%, Fitch – 3,2%.
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