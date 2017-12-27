|Кох: Если Кремль увидит, что есть реальные шансы эти выборы сорвать, они спешно зарегистрируют Навального
|27.12.2017 00:11
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1776377549062629&id=100000712037223
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Согласно данным декабрьского опроса, проведенного российскими социологами, 28% респондентов будут голосовать на выборах "совершенно точно", 30% – "скорее всего".10% опрошенных уверены, что не примут участия в выборах, 9% сомневаются, что будут голосовать. 20% респондентов пока не определились, будут ли они голосовать на выборах.Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года. Он сказал, что идет на выборы "с программой о том, как сделать Россию справедливой и современной". Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила, что оппозиционер может принять участие в выборах президента 2018 года, только если с него снимут судимости или изменят законодательство.25 декабря ЦИК приняла решение об отказе в регистрации Навального кандидатом.Политик в ответ записал видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы из-за непогашенной судимости.
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