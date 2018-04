На спутниковых снимках, которые опубликовало The Washington Post, показаны разрушенные в результате удара по Сирии научно-исследовательский центр в Дамаске и хранилище химического оружия возле Хомса. Ударом разрушили три сирийские объекты, связанные с химическим оружием Фото: ЕРА Снимки за день до удара и после него показывают научно-исследовательский центр в Дамаске и хранилище химического оружия возле Хомса. Они оказались разрушены.Сравнительные фото объекта в Дамаске опубликовал в Twitter компания DigitalGlobe, занимающаяся спутниковой съемкой. Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes - via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz — DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.Западные страны обвиняют в инциденте сирийское правительство. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки США и их союзников не участвовали. В Пентагоне заявили, что в ходе спецоперации были нанесены удары по трем объектам: научно-исследовательскому центру в Дамаске, хранилищу химического оружия возле Хомса и находящемуся неподалеку командному посту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



