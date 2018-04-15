С 30 апреля будет окончательно прекращено работа приложения Opera VPN для iOS и Android, благодаря которому можно обходить блокировки и сохранять конфиденциальность в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

В компании предложили пользователям перейти на платный сервис под названием SurfEasy. В настоящее время все пользователи Opera Gold могут получить бесплатную подписку на SurfEasy Ultra VPN на год. Люди, у которых не было премиальных аккаунтов Opera, получат возможность приобрести подписку на год со скидкой в ​​80%.

"Все мы здесь, в Opera VPN, включая Олафа (маскот компании - ред.), искренне благодарны за вашу поддержку в течение последних нескольких лет и просим прощения за возможные неудобства. Мы знаем, что вы будете счастливы с SurfEasy, и мы знаем, что SurfEasy будет упорно работать над соблюдением конфиденциальности в интернете", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в магазине Google Play нашли приложение под названием Vilny.net, работающее как VPN-сервис, однако в то же время использующее ресурсы смартфонов, чтобы майнить криптовалюту Monero.

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