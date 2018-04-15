В 32 туре испанской Ла Лиги "Барселона" победила "Валенсию". Эта победа продолжила беспроигрышную серию "каталонцев" до 39 матчей (учитываются только матчи внутреннего первенства), передает со ссылкой на .

Предыдущий рекорд принадлежал команде " Сосьедад" и продержался 40 лет. Однако в топ-5 лигах Европы еще три команды выдавали длинные беспроигрышные серии.

"Рекордсменом чемпионата Англии остается , который в 2003-2004 гг. Не уступал 49 матчей подряд. В Германии рекорд принадлежит Баварии - 53 матча без поражений в 2012-2014 гг. А в Италии до сих пор никто не превзошел невероятное достижение Милана, который в 1991 -1993 гг. издал 58-матчевую беспроигрышную серию ", - сообщает "Футбол24".

"Барса" может превзойти абсолютный рекорд, который принадлежит "Милану". Для этого им нужно не проигрывать еще в 19 матчах.

Еще один рекорд был установлен на неделе в Лиге Европы. Впервые в истории ЛЕ было забито 3 гола в первые 9 минут матча.

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