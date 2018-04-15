В решении Киево-Святошинского районного суда Киевской области
указано, что семейная жизнь между главой НАК "Нафтогаз України"
Андреем Коболевым и его женой Зоряной не сложилась. У Андрея и
Зоряны Коболевых есть трое детей Фото: Zoryana Kobolyeva / Facebook
Брак был зарегистрирован 27 декабря 2003 года. Иск о его
расторжении был подан главой "Нафтогазу" в сентябре 2017 года.
После развода Зоряна Коболева (до замужества – Козяк) оставила
фамилию бывшего мужа."Семейная жизнь между ними не сложилось, брак
их распался. В семье возникали ссоры и недоразумения. В течение
двух лет истец и ответчик вместе не проживают. Стороны семью
сохранить не желают, срок на примирение не нужен", – говорится
в решении."Главком" пишет со ссылкой на данные открытых реестров,
что 4 декабря 2017 года Зоряна Коболева оформила договор о
разделе имущества, который заверил столичный частный нотариус
Падалка. Согласно документу, ей отошел жилой дом площадью 275,5 м²
и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской
области. В января 2018 года она также стала собственницей
автомобиля Porsche Cayenne 2007 года выпуска.
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