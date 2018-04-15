В решении Киево-Святошинского районного суда Киевской области указано, что семейная жизнь между главой НАК "Нафтогаз України" Андреем Коболевым и его женой Зоряной не сложилась. У Андрея и Зоряны Коболевых есть трое детей Фото: Zoryana Kobolyeva / Facebook Брак был зарегистрирован 27 декабря 2003 года. Иск о его расторжении был подан главой "Нафтогазу" в сентябре 2017 года. После развода Зоряна Коболева (до замужества – Козяк) оставила фамилию бывшего мужа."Семейная жизнь между ними не сложилось, брак их распался. В семье возникали ссоры и недоразумения. В течение двух лет истец и ответчик вместе не проживают. Стороны семью сохранить не желают, срок на примирение не нужен", – говорится в решении."Главком" пишет со ссылкой на данные открытых реестров, что 4 декабря 2017 года Зоряна Коболева оформила договор о разделе имущества, который заверил столичный частный нотариус Падалка. Согласно документу, ей отошел жилой дом площадью 275,5 м² и 12 соток земли в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. В января 2018 года она также стала собственницей автомобиля Porsche Cayenne 2007 года выпуска. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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