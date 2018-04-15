|В Кропивницком в реке нашли тело участника АТО
|15.04.2018 18:26
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В воскресенье в реке Ингул в Кропивницком нашли тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Червоная, передает
"С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле", - говорится в заметке.
По ее словам, найденное тело - без признаков насильственной смерти.
В ГОСЧС подтвердили, что 15 апреля вытащили из реки Ингул в районе проспекта Винниченко тело погибшего мужчины, жителя Кропивницкого 1990 года рождения.
Обстоятельства смерти мужчины выясняют специалисты.
Как сообщал в пруду в селе Водяное Кировоградской области нашли тело юноши.