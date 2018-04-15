В воскресенье в реке Ингул в Кропивницком нашли тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Червоная, передает

"С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле", - говорится в заметке.

По ее словам, найденное тело - без признаков насильственной смерти.

В ГОСЧС подтвердили, что 15 апреля вытащили из реки Ингул в районе проспекта Винниченко тело погибшего мужчины, жителя Кропивницкого 1990 года рождения.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют специалисты.

Как сообщал в пруду в селе Водяное Кировоградской области нашли тело юноши.

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