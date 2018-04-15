, Франции и Великобритании по ряду военных объектов в Сирии и реакция России на события стало главной темой обсуждения в социальных сетей.

Пользователи делились своими мыслями о ситуации в Twitter и Facebook, создавали мемы, передает со ссылкой на .

Были высмеяны сообщение кремлевских пропагандистов о том, что ПВО Сирии, вооруженные древними зенитно-ракетными комплексами времен СССР, смогли уничтожить треть ракет западных союзников.

Адвокат и общественный деятель Марк Фейгин иронично заметил, что с союзниками, как и обещали, нанесли удар по целям в Сирии.

"Это уже второй такого рода обстрел, который останется без ответа со стороны Кремля, несмотря на все воинственные заявления. И прежде только потому, что отвечать просто нечем. "Оборонный миф" медленно сыплется", - считает он.

Gazeta.ua предлагает подборку интересных реакций людей.

СМИ опубликовали фотографии результатов ракетных обстрелов объектов химической промышленности в Сирии.

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