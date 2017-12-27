|США посоветовали ХАМАСу сделать столицей Палестины пригород Иерусалима
|27.12.2017 00:11
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США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горывласть президента США выступает с предложением объявить столицей Палестины Абу-Дис, пригород Иерусалима.
Информация об этом была доведена до палестинского движения ХАМАС, передает Anadolu.
"Недавнее решение США по Иерусалиму является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой "сделки века", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
Также, по его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра к Храмовой горе составляет чуть более одного километра.
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Кроме этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Также Хания заявил, что комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ. Дополнительных деталей руководитель ХАМАСа не представил.
Отметим, что ранее движение ХАМАС заявил о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагал начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.
Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.
Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.