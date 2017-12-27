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США посоветовали ХАМАСу сделать столицей Палестины пригород Иерусалима
27.12.2017 00:11
США посоветовали ХАМАСу сделать столицей Палестины пригород Иерусалима
США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы
власть президента США выступает с предложением объявить столицей Палестины Абу-Дис, пригород Иерусалима.
США посоветовали ХАМАСу сделать столицей Палестины пригород Иерусалима

Информация об этом была доведена до палестинского движения ХАМАС, передает Anadolu.

"Недавнее решение США по Иерусалиму является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой "сделки века", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Также, по его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра к Храмовой горе составляет чуть более одного километра.

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Кроме этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Также Хания заявил, что комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ. Дополнительных деталей руководитель ХАМАСа не представил.

Отметим, что ранее движение ХАМАС заявил о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагал начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.

Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

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