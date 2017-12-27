США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы

Информация об этом была доведена до палестинского движения ХАМАС, передает Anadolu .

"Недавнее решение США по Иерусалиму является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой "сделки века", - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Также, по его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-ДиСи и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра к Храмовой горе составляет чуть более одного километра.

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Кроме этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Также Хания заявил, что комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения политических реформ. Дополнительных деталей руководитель ХАМАСа не представил.

Отметим, что ранее движение ХАМАС заявил о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагал начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.

Напомним, 21 декабря Генеральная Ассамблея ООН голосовала за резолюцию, отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 государств.